У российской блогерши украли $18 тыс. из сейфа отеля, пока она гуляла по Анталье

У российской блогерши и визового агента украли 18 тысяч долларов в пятизвёздочном отеле Kempinski Antalya в Турции. Она приехала туда летом 2025 года с семьёй. До этого девушка продала квартиру в Батуми за 40 тысяч долларов, задекларировала деньги и привезла их с собой. О самом дорогом отдыхе в своей жизни блогерша рассказала в своих социальных сетях.

Российскую блогершу обокрали на 18 тысяч долларов в пятизвёздочном отеле Антальи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amina.news

Амина заселилась в отель и не стала класть деньги в сейф, но кто-то из родных всегда был в номере. Однако однажды семья уехала в Старый город, а сумка с деньгами лежала в номере. Вернувшись, Амина обнаружила, что из 40 тысяч осталось только 22 тысячи.

Она обратилась к персоналу отеля. Ей пообещали помочь, но когда она попросила показать записи с камер, ей ответили, что в отеле их нет. Полицию вызвали, но участок предложили посетить на следующий день — как раз когда Амина должна была улетать в Нью-Йорк. Когда она начала снимать видео, сотрудник отеля начал угрожать ей.

В итоге Амина улетела, а её мать пошла в полицию писать заявление. Дело возбудили, но за год виновных так и не нашли. Блогерша считает, что кражу совершили сотрудники отеля, и её случай — не единственный. Отель удалил свою страницу в соцсетях после её публикаций. Турецкая сторона пока не отвечает.

Ранее московский суд приговорил горничную к пяти годам колонии за кражу дорогих часов Rolex и других брендов. Женщина сдала их в ломбард и при этом представлялась бывшей женой британского лорда. Хозяйка квартиры наняла её через агентство, чтобы убраться и подготовить дом к возвращению семьи из отпуска. Как только хозяева уехали, горничная обчистила комод в спальне. Она украла мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier Tank Américaine Diamonds и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличными.