Продавец техники из Петербурга сам у себя украл iPhone, чтобы погасить кредиты

Сотрудник магазина электроники из Северной столицы получил наказание за хищение товара и денег через фиктивные возвраты. О приговоре мирового судьи судебного участка № 142 сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Суд установил, что в мае прошлого года мужчина вынес из подсобного помещения iPhone стоимостью 112 999 рублей, спрятав его в карман. После этого он продал смартфон за 50 тысяч рублей прямо в день кражи и вернулся на рабочее место.

Кроме того, сотрудник оформлял фиктивные возвраты товара и забирал деньги себе. Суммы по этой схеме составляли от 2 799 до 21 999 рублей. Мужчина заявил, что пошёл на преступления из-за долгов по кредитам.

Суд учёл отсутствие судимостей, признание вины и раскаяние. В итоге фигуранту назначили 380 часов обязательных работ, а также взыскали с него 312 063 рубля в счёт возмещения ущерба.

Ранее в Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты «Победоносец» разных номиналов. Их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.