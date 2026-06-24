Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 11:37

Продавец техники из Петербурга сам у себя украл iPhone, чтобы погасить кредиты

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Сотрудник магазина электроники из Северной столицы получил наказание за хищение товара и денег через фиктивные возвраты. О приговоре мирового судьи судебного участка № 142 сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Суд установил, что в мае прошлого года мужчина вынес из подсобного помещения iPhone стоимостью 112 999 рублей, спрятав его в карман. После этого он продал смартфон за 50 тысяч рублей прямо в день кражи и вернулся на рабочее место.

Модница в худи «Падший ангел» раскаялась в краже из собора, и суд её немного простил
Модница в худи «Падший ангел» раскаялась в краже из собора, и суд её немного простил

Кроме того, сотрудник оформлял фиктивные возвраты товара и забирал деньги себе. Суммы по этой схеме составляли от 2 799 до 21 999 рублей. Мужчина заявил, что пошёл на преступления из-за долгов по кредитам.

Суд учёл отсутствие судимостей, признание вины и раскаяние. В итоге фигуранту назначили 380 часов обязательных работ, а также взыскали с него 312 063 рубля в счёт возмещения ущерба.

Обещали протезы, но украли карту: Пару мошенников отправили в колонию за хищение 1,3 млн у бойца СВО
Обещали протезы, но украли карту: Пару мошенников отправили в колонию за хищение 1,3 млн у бойца СВО

Ранее в Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты «Победоносец» разных номиналов. Их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar