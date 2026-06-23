Золотые монеты на 2 млрд рублей похитили сотрудницы банка в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты «Победоносец» разных номиналов на космическую сумму, сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, кража произошла с доступом к банковскому хранилищу. Всего было похищено почти 8,9 тысячи монет, их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Участники преступления распорядились похищенным по своему усмотрению.

Одну из фигуранток дела — менеджера банка Ирину Порываеву — задержали. Суд отправил её под домашний арест до 20 августа 2026 года. А её начальница Инна Андреева была взята под стражу.

Ранее в Подмосковье работник собачьего приюта похитил у своей работодательницы золотые и серебряные украшения. Похищенное он сдал в ломбард, получив около 62 тысяч рублей, а на вырученные деньги вместе с приятелем купил алкоголь. В итоге в приюте произошёл конфликт и началась поножовщина.