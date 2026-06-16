Работник подмосковного приюта украл у хозяйки драгоценности, напился и устроил резню

В подмосковном собачьем приюте разыгрался конфликт с поножовщиной. Ранее судимый за кражу работник напал с кухонным ножом на своего коллегу, сделавшего замечание о пьянстве.

События развернулись 11 июня в городском округе Ступино, где на участке в восемь соток постоянно содержатся 23 собаки, 13 кошек и козёл. Владелица питомника уехала по делам: ей требовалось организовать переезд животных в Тульскую область и заглянуть на работу в детский лагерь. Как узнал сайт MK.ru, в её отсутствие 32-летний помощник, нанятый для ремонта и хозяйственных нужд, решил отметить день рождения супруга хозяйки.

Перед этим злоумышленник похитил у нанимательницы золотые и серебряные украшения и сдал их в ломбард за 62 тысячи рублей. На вырученные средства он вместе с именинником приобрёл крепкое пиво, и пара приступила к празднованию прямо на территории заведения. Второй помощник владелицы сделал им замечание о недопустимости распития спиртного, после чего получил удар ножом. Пострадавший отделался непроникающим ранением, но потерял много крови, сейчас его готовят к выписке.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что ранее он похитил ещё и самокат и хранил его здесь же.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Уссурийске начата проверка по факту зверского нападения на женщину, атакованную собственным сожителем прямо в подъезде многоквартирного дома. Конфликт вспыхнул внутри квартиры, потерпевшая попыталась вырваться и добежала до лифта на седьмом этаже, однако нападавший настиг её и нанёс множественные удары, в том числе ножом.