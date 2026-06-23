Мошенники развели зумеров на кражу и убийство пенсионерки в прямом эфире

В Москве мошенники развернули многоуровневую схему, втянув молодёжь в ограбление пенсионерки и попытку нападения на неё. Всё фиксировалось в прямой трансляции для кураторов.

По данным «Базы», всё началось с классического телефонного обмана: злоумышленники сообщили о якобы взломе «Госуслуг» и финансировании терроризма. Сначала они ввели в заблуждение дочь пожилой москвички и узнали, где в квартире хранятся деньги, а также убедили её спрятать ключи от жилья матери.

Далее в схему были вовлечены 19-летняя студентка и 16-летний подросток, которые уже находились под влиянием мошенников. Девушка забрала ключи из тайника, проникла в квартиру пенсионерки и похитила 305 тысяч рублей, после чего передала деньги курьеру.

Позже в квартиру пришёл несовершеннолетний участник схемы. По указаниям куратора он спрятался внутри и стал ждать возвращения хозяйки. Когда пенсионерка вернулась домой, подросток напал на неё с ножом и молотком и стал угрожать убийством, параллельно транслируя происходящее организаторам.

Женщине удалось самостоятельно покинуть квартиру и спастись. Вскоре сотрудники полиции задержали обоих участников нападения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, обвиняемые находятся под домашним арестом.

Ранее в Челябинске женщина подожгла собственную квартиру, находясь под воздействием мошенника, который в режиме реального времени давал ей инструкции и наблюдал за происходящим. Когда огонь усилился, начали плавиться элементы потолка и помещение заполнилось дымом, женщина осознала происходящее и попыталась всё исправить. Но было уже поздно.