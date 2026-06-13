Горничная в Москве представлялась женой лорда, чтобы сбыть краденые часы Rolex

Суд в Москве приговорил горничную к пяти годам колонии за кражу дорогих часов Rolex и других брендов. Женщина сдала их в ломбард и представлялась бывшей женой британского лорда. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Хозяйка квартиры наняла горничную через агентство — нужно было убраться и подготовить дом к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись, когда хозяева уехали, женщина обчистила комод в спальне. Она украла мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier Tank Américaine Diamonds и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличными.

Рыночная стоимость часов на момент кражи составляла от 4,5 до 6 миллионов рублей. Часы горничная отнесла в ломбард. Менеджер запомнил её: она назвалась бывшей женой английского лорда и уверяла, что часы принадлежат ей и покойному мужу. Женщина приходила несколько раз — то закладывала часы, то выкупала, то меняла одни на другие.

В какой-то момент горничная улетела в Армению и Турцию и несколько дней не появлялась в квартире. Но каждый день она писала хозяйке в мессенджер, что работа сделана: якобы помыла холодильник и убрала в ванной. Хозяйка ничего не подозревала и переводила ей деньги. Суд признал это мошенничеством.

Сама горничная вину не признала. Она заявила, что сдавала часы по просьбе хозяйки — той срочно понадобились деньги, а выручку она положила обратно в комод. Суд эти доводы отверг: в переписке и показаниях свидетелей об этом нет ни слова.

В итоге женщину признали виновной в краже в особо крупном размере и мошенничестве и дали пять лет колонии и штраф 100 тысяч рублей. Но апелляционный суд убрал из приговора мошенничество и отменил наказание по этой статье. В итоге осуждённую освободили — сроки давности истекли.

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