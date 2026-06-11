Не получилось, не фартануло: Вор с подельником украл 19 млн рублей, не взял в долю жену и попался

В Луганской Народной Республике раскрыто дерзкое ограбление фермера. О преступлении и провале злоумышленников рассказал Mash на Донбассе.

Злоумышленники действовали по продуманной схеме. Пока один взламывал сейф в доме, второй дежурил на стрёме в припаркованной у двора машине. Вместе с деньгами они прихватили пачку документов, которую впоследствии уничтожили — предположительно, чтобы потерпевший не смог объяснить полиции происхождение крупной суммы.

Добыча оказалась внушительной: портфель со 180 тысячами долларов и ещё 470 тысяч рублей. В пересчёте на российскую валюту ущерб составил около 19 миллионов. На похищенное приятели купили две «Лады» и квартиру в Ростове, а оставшуюся сдачу спрятали в сарае.

Тайник пролежал почти год, пока на него не наткнулась супруга одного из грабителей. Обнаружив увесистый свёрток, женщина немедленно заявила в правоохранительные органы. Сыщики быстро смекнули, откуда взялись деньги, и задержали обоих подельников.

Суд вынес суровый приговор. Один фигурант получил четыре с половиной года колонии общего режима, второй — пять с половиной лет строгого. Вдобавок каждому предстоит выплатить штраф в размере миллиона рублей, а также компенсировать нанесённый аграрию урон.

В прошлом месяце Life.ru рассказывал, как в Московской области полиция задержала двух молодых людей 18 и 19 лет, похитивших церковный ящик с пожертвованиями из магазина при автозаправочной станции в деревне Петровское. Злоумышленники приехали к АЗС на автомобиле, один из них забежал внутрь, схватил контейнер для подаяний и бросился обратно в машину. Нарушители попытались скрыться, однако вскоре были найдены правоохранителями.