Двое парней украли церковный ящик с пожертвованиями на АЗС в Подмосковье

В Московской области задержали двоих местных жителей, которые украли из магазина на АЗС церковный ящик с пожертвованиями. Кадры опубликовала пресс-служба подмосковной полиции в своём телеграм-канале.

Двое молодых людей украли церковный ящик с пожертвованиями.

Двое парней возрастом по 18 и 19 лет приехали к на автомобиле к АЗС в деревне Петровское. Один из них забежал в магазин, забрал церковный ящик для пожертвований и поспешил с ним обратно к машине. Нарушители скрылись с места происшествия, но в итоге полиция их отыскала.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и по местам проживания задержали подозреваемых», — рассказали в полиции.

Пустой ящик сотрудники полиции обнаружили недалеко от места преступления. Задержанные вытрясли оттуда все деньги и успели их потратить на свои нужды. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

