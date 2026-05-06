Невезучая россиянка украла 700 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

В Приморье продавщица из лотерейного отдела, видимо, мечтала о большом куше и за год утащила больше 700 билетов. Теперь ей грозит суд. Прокуратура региона сообщает, что 49-летняя женщина, работая в киоске с января 2025 по февраль 2026 года, присвоила билетов на сумму почти 400 тысяч рублей.

«Женщина рассчитывала выиграть крупную сумму денег, однако сделать этого ей не удалось. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что женщину обвиняют в хищении чужого имущества, которое ей было доверено. Это произошло с использованием ее служебного положения и на крупную сумму. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ – часть 3 статьи 160.

Ранее Life.ru писал, что продавщица с Кубани сорвала в лотерее пять миллионов рублей. Незадолго этого она шутила на работе о своей везучести. По словам девушки, счастливый билет она выбрала случайно.