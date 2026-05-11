Украденную нацистами картину нашли в семье бывшего генерала СС

Картина «Портрет молодой девушки» голландского художника Тона Келдера десятилетиями находилась в семье бывшего генерала СС Хендрика Сейфардта. Полотно принадлежало еврейскому торговцу искусством Жаку Гудстиккеру, сообщает Agence France-Presse.

Один из потомков Сейфардта обратился к детективу Артуру Бранду и признался, что его родственники хранили украденную работу. По предварительной версии, генерал, командовавший отрядом «Ваффен-СС» на Восточном фронте и погибший в 1943 году, получил портрет по приказу Германа Геринга.

Наследник решил рассказать о находке после того, как узнал историю картины от бабушки. Она, по его словам, просила сохранить всё в тайне. Бранд подтвердил факт кражи после осмотра оборота полотна. Там обнаружили цифру «92», совпадающую с номером лота в аукционных записях распродажи коллекции Гудстиккера в 1940 году.

