

6 апреля, 08:13

Сенсация XXI века? В Будапеште нашли неизвестную картину, предположительно, Ван Гога

Обложка © Wikipedia / Винсент Ван Гог

В Будапеште обнаружили неизвестную картину, которая может принадлежать кисти Винсента Ван Гога. Полотно передал на экспертизу иностранный коллекционер.

По словам искусствоведа Жофии Вегвари, речь может идти о ещё одной версии работы «Танцевальный зал в Арле», созданной в 1888 году. Оригинал этой картины хранится в музее Орсе в Париже.

Эксперт уточнила, что исследование материалов уже дало первые результаты. Анализ красок, холста и грунтовки показывает, что произведение могло быть написано в период с 1885 по 1890 год.

«Художники нередко создают несколько произведений на одну и ту же тему… Возможно, так произошло и с этой картиной. Её изучение продолжается», — цитирует Вегвари издание Blikk.

Она отметила, что окончательные выводы делать пока рано. Работа над подтверждением авторства продолжается.

При этом происхождение полотна и личность владельца не раскрываются. Если версия подтвердится, находка может стать одним из самых громких открытий XXI века.

А в 2023 году музею Сингера Ларена вернули украденную картину Винсента Ван Гога. Полотно под названием «Сад священника в Нюэнене весной» стоимостью несколько миллионов евро было похищено в 2020 году во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Александра Вишнякова
