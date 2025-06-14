Камера сняла, как турист сломал «стул Ван Гога» с кристаллами Сваровски в музее Вероны

В итальянской Вероне туристы сломали «стул Ван Гога» Николы Боллы, выставленный на экспозиции в музее Палаццо Маффеи. Об инциденте рассказали сами сотрудники учреждения, опубликовав в соцсети запись с камеры наблюдения.

Туристы сломали экспонат в музее в Вероне. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Palazzo Maffei Verona

«Делимся этим эпизодом не только ради репортажа, но и для начала реальной кампании по повышению осведомлённости о ценности искусства и уважении, которое оно заслуживает», — говорится в тексте под роликом.

На кадрах двое посетителей музея решают сделать эффектный снимок со «стулом Ван Гога», украшенным сотнями кристаллов Сваровски. Мужчина уверенно садится на него, после чего ножки стула ломаются и тучный любитель искусства, размахивая руками, едва успевает вскочить, чтобы не удариться об пол. Как заверили в музее, экспонат удалось восстановить. Об ответственности «вандалов» не сообщается.

Ранее во Франции неизвестные, позже представившиеся участниками Greenpeace*, похитили статую французского лидера Эмманюэля Макрона из крупнейшего музея восковых фигур Гревен в Париже. Они устроили с экспонатом политическую акцию под дверью российского посольства, после чего пообещали вернуть «Макрона» на место.