Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин в Иркутской области

В Иркутской области задержали мужчина, который ограбил комиссионный магазин с помощью игрушечного пистолета. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

В Иркутской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 55 тысяч. Видео © VK / Полиция Братска. МВД

30-летний местный житель зашёл в магазин в чёрной куртке с капюшоном. Он направил на 21-летнюю девушку-консультанта предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать всю выручку. Испуганная продавщица передала ему 55 тысяч рублей, после чего налётчик скрылся.

В итоге сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее судимый.

«Задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что похищенные деньги успел потратить на личные нужды, а в качестве орудия преступления использовал игрушечный пистолет», — говорится в сообщении полиции.

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