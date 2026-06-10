Подростки из элитных семей обчистили квартиру на 40 млн рублей и остались на свободе

Сыновей московского кардиохирурга и начальника службы безопасности фармацевтической компании обвинили в мошенничестве. По данным Telegram-канала Mash, подростки помогли преступникам ограбить квартиру на 40 миллионов рублей.

Сыновья кардиохирурга и начальника СБ помогли ограбить квартиру на 40 млн рублей. Видео © Telegram / Mash

В мае 15-летнему Артёму (имя изменено) позвонили неизвестные и по классической схеме убедили, что его аккаунт на «Госуслугах» заблокирован, он в опасности и ни в коем случае не должен ничего рассказывать взрослым. Мальчик поверил и втянулся в схему. Позже он получил инструкции от организаторов.

В один из дней Артём пришёл в школу с мамой, сделал вид, что у него сильно заболел живот, и остался дома. Тем временем преступники проникли в квартиру. Они вынесли бриллиантовые серьги, золотые цепочки, часы Harry Winston и Audemars Piguet, а также 15 тысяч евро и миллион рублей. Общая сумма ущерба — 40 миллионов рублей.

Позже злоумышленников выследили и поймали. Ими оказались дети врача из Пироговского центра и начальника службы безопасности компании «Медтехфарм». Подростков отпустили, но полиция завела на них дело по статье о мошенничестве.

Ранее громкий скандал разразился вокруг блогерши Хатуны Аташян. По данным следствия, она обманула более 70 знаменитостей, предлагая им туристические услуги. Хамовнический суд Москвы арестовал её на два месяца по делу о мошенничестве. При выходе из зала суда «турагент» закрывала лицо от камер.