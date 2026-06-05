Суд арестовал Хатуну Аташян по делу о мошенничестве

По решению Хамовнического суда Москвы, блогерша Хатуна Аташян была арестована на два месяца в рамках дела о мошенничестве с путешествиями для блогеров. Об этом сообщил корреспондент Life.ru, присутствующий на заседании.

Аташян арестована на два месяца. Видео © Life.ru

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Как сообщает МВД, Аташян предлагала блогерам проживание в отелях по сниженным ценам либо на безвозмездной основе, якобы в рамках рекламных соглашений или партнёрских программ. Перечислив деньги, клиенты сталкивались с тем, что исполнительница либо сдвигала даты поездок, либо полностью пропадала. Некоторые жертвы выясняли, что номера не забронированы, только по прибытии в фешенебельную гостиницу.

Блогерша Хатуна Аташян, обвиняемая в крупном мошенничестве, ранее созналась и начала отдавать долги. По её словам, она не хотела никого обманывать, но подвели отмена брони и нежелание отельеров работать с россиянами из-за войны на Ближнем Востоке.