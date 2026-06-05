Хатуна Аташян возместила ущерб трём блогерам на 800 тысяч рублей

Хатуна Аташян, которую следствие обвиняет в хищении денег под видом организации отдыха, выплатила трём блогерам около 800 тысяч рублей. Потерпевшие признаны таковыми в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил адвокат обвиняемой Валерий Саркисов в беседе с ТАСС.

«Моя доверительница в полном объёме возместила ущерб на общую сумму около 800 тыс. рублей трём блогерам, которых следователи признали потерпевшими. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании Хатуне меры пресечения в виде ареста, несмотря на то, что в действиях моей подзащитной нет законных для этого оснований», — сказал защитник.

По его словам, из-за проблем со здоровьем Аташян в СИЗО может столкнуться с большими трудностями — там могут отсутствовать необходимые медикаменты.

Как установило следствие, обвиняемая активно рекламировала свои услуги с декабря 2025 года. Ей вменяют три эпизода мошенничества в период с февраля по март. За это время она заключила договоры с 70 блогерами.

По данным МВД, Аташян обещала блогерам проживание по рекламным контрактам или партнёрским программам — по выгодной цене или бесплатно. Получив деньги, она переносила даты поездок или переставала выходить на связь. Некоторые пострадавшие узнали об отсутствии брони уже после прибытия в люксовый отель.

Ранее блогерша Хатуна Аташян, обвиняемая в мошенничестве в крупном размере, признала вину и начала возвращать деньги потерпевшим. Аташян объяснила следователям, что не хотела никого обманывать, но не смогла выполнить обязательства из-за отмен брони и падения интереса отельеров к российским блогерам на фоне конфликта на Ближнем Востоке.