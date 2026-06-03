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Регион
3 июня, 18:04

В полицию поступило 20 заявлений по делу об обмане блогеров, ущерб — 10 млн руб.

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание Хатуны Аташян, которую российские блогеры-миллионники обвиняют в мошенничестве. Предварительный ущерб по делу о туристических поездках превысил 10 миллионов рублей.

По данным МВД, в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших. Все они считают, что их обманули под предлогом организации путешествий.

Подозреваемую задержали в Минске. Операцию провели сотрудники полиции района Хамовники вместе с коллегами из МВД Белоруссии. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела. Также проверяется возможная причастность задержанной к другим эпизодам.

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Как уже писал Life.ru, жертвами схемы стали несколько популярных российских инфлюенсеров. По их словам, Хатуна Аташян представлялась VIP-партнёром крупных гостиничных сетей и предлагала отдых в пятизвёздочных отелях по бартеру — в обмен на рекламу в соцсетях. Схема выглядела убедительно: блогерам обещали Мальдивы, виллы и дорогие курорты на особых условиях, а оплатить просили только перелёт или размещение второго гостя. Суммы при этом были заметно ниже рыночных.

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Николь Вербер
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