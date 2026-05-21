Психолог-мошенница обманула москвичей на 28,7 млн рублей под видом инвестиций

В Москве задержана 41-летняя женщина, которая под видом оказания психологической помощи убеждала клиентов вложить в свои проекты более 28,7 миллиона рублей, а затем объявила себя банкротом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленница арендовала офис на 1-й Тверской-Ямской улице, где открыла центр психологической помощи. Она запустила активную рекламу в интернете и соцсетях, выступая под псевдонимом. В ходе консультаций женщина убеждала пациентов вкладывать деньги в её бизнес-проекты, гарантируя до 30% годовых. Пострадали два человека.

«Так, потерпевшими стали 35-летняя москвичка и 38-летний москвич, которые поверили злоумышленнице и передали ей в качестве инвестиций 6,4 млн и более 22,3 млн рублей соответственно. Однако проценты от вкладов выплачивались с задержками, а вскоре и вовсе прекратились. Граждане обратились за помощью в полицию», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Таганской площади. Выяснилось, что постоянной регистрации в Москве она не имеет и временно живёт в Подмосковье. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фигурантке предъявлено обвинение, суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование продолжается, оперативники проверяют женщину на причастность к другим эпизодам.

