Вакансия с привкусом обмана: Число мошенничеств с летней подработкой выросло на 30%

Мошенники активизировались на рынке временной занятости. По данным экспертов в сфере информационной безопасности, количество преступных схем в январе-апреле 2026 года выросло примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоумышленники копируют вакансии реальных компаний, создают фальшивые аккаунты HR-менеджеров и переводят общение в мессенджеры.

Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко пояснил, что жертв просят предоставить паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты или коды из СМС якобы для «быстрого оформления». Около 41% инцидентов связаны с фишинговыми анкетами работодателей, а 27% случаев приходятся на схемы с предоплатой – оплатой медкнижек, спецодежды или доступа к сменам. После перевода денег аккаунты «работодателей» исчезают.

Руководитель департамента киберразведки компании «Бастион» Константин Ларин отметил, что чаще всего мошенники используют вакансии курьеров, складских работников, промоутеров и обслуживающего персонала. Соискатели в таких случаях принимают решение быстро и реже проверяют работодателя.

Председатель координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров заявил, что злоумышленников всё чаще интересует не разовый перевод денег, а доступ к цифровой личности пользователя, включая аккаунты на «Госуслугах». Это позволяет оформлять микрозаймы и совершать операции от имени граждан.

Бедеров также отметил, что на фоне дефицита кадров работодатели начали завышать зарплаты в вакансиях массового персонала. В объявлениях для грузчиков и складских работников нередко указываются доходы в 250-300 тысяч рублей, однако фактический заработок обычно составляет около 100-120 тысяч рублей, сообщает газета «Известия».

