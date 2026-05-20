Мальчик-вундеркинд потерял всё после вируса — и стал «Белым хакером»

16-летний школьник Александр Кравченко, которого в детстве называли вундеркиндом, рассказал, как сам стал жертвой интернет-мошенников, а после этого создал собственный проект по кибербезопасности, пишет АиФ. Сейчас Александр ведёт медиапроект «Белый хакер», где объясняет подросткам схемы обмана в интернете и рассказывает, как защитить свои данные.

По словам мамы, в два года Александр увлёкся математикой и интересовался сложными теориями, а позже начал изучать химию и программирование. В десять лет школьник столкнулся с мошенниками в интернете. Неизвестные прислали ему вредоносный файл под видом нужной информации. Несмотря на предупреждения родителей, мальчик открыл ссылку, после чего вирус украл данные и доступ к аккаунтам.

После этого Александр решил заняться просветительской деятельностью в сфере кибербезопасности. В своих видео он рассказывает о популярных схемах мошенничества, берёт интервью у экспертов и объясняет подросткам, как действовать при угрозах, взломах и шантаже.

По словам школьника, дети и подростки остаются одной из самых уязвимых групп для интернет-мошенников, поскольку часто боятся рассказать взрослым о проблеме или слишком доверяют незнакомцам в Сети. Александр также советует родителям раньше начинать разговоры о цифровой безопасности и внимательнее относиться к использованию детьми социальных сетей и гаджетов.

В 2026 году школьник победил во Всероссийской олимпиаде по информатике в направлении «Информационная безопасность», обойдя более тысячи участников.

А ранее в Совфеде предупредили, что мошенники начали маскировать фишинговые сайты под сервисы проверки графиков отключения горячей воды. Так мошенники воруют доступ к «Госуслугам». Помимо этого, злоумышленники предлагают скачать «документы» или программы. Часто внутри таких файлов скрыты вирусы.