Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды Буцаева по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Следствие вменяет экс-чиновнику два эпизода. Суд постановил заключить экс-чиновника под стражу с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Буцаева — удовлетворить», — огласил решение судья.

Во время заседания адвокат заявил, что его подзащитный не скрывается от следствия, а временно покинул Россию. Из материалов суда следует, что в конце апреля Буцаев вылетел через Белоруссию в Тбилиси. Защита бывшего замглавы Минприроды уже заявила о намерении обжаловать решение о заочном аресте.

Напомним, бывший заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев проходит обвиняемым по уголовному делу. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Дело касается исчезновения денег Российского экологического оператора. В нём фигурируют и другие бывшие топ-менеджеры организации. Екатерину Стёпкину отправили под домашний арест. Максиму Щербакову суд запретил совершать определённые действия. Денис Буцаев покинул должность 23 апреля по собственному желанию, а затем выехал из РФ.