Генерала лишили звания и свободы: В Самаре вынесли приговор за крупные взятки в МЧС

Ленинский районный суд Самары приговорил бывшеего руководителя регионального главка МЧС Олега Бойко к 11 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Судья Анна Грицык также постановила взыскать с фигуранта штраф в четырёхкратном размере от суммы незаконного вознаграждения — 293 млн 895 тыс. 300 рублей.

Бойко признали виновным в даче взятки в особо крупном размере. Помимо тюремного срока, его лишили звания генерал-майора внутренней службы. Сам экс-чиновник заявил журналистам, что «оценку приговора даст суд вышестоящей инстанции».

По этому же делу проходили и другие фигуранты. За получение взяток на 8 лет строгого режима осуждены бывший глава УФМС Игорь Дахно, экс-руководитель отдела надзорной деятельности Алексей Мамыкин, бывший замдиректора ресурсного центра Антон Палушкин, начальник пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и сотрудник службы эксплуатации зданий Евгений Луговой. Им также назначили штрафы и лишили званий.

Предпринимателей Елену Тютюнник и Наталью Фроловскую суд счел виновными в передаче незаконных средств. Они проведут в колонии общего режима 5 лет 6 месяцев и 4 года соответственно. Государственное обвинение запрашивало для ключевого фигуранта 14 лет заключения.

По материалам дела, схема действовала с 2019 года. Бойко договорился о ежемесячных платежах в 150 тыс. рублей и ежегодном откате не менее 15% от стоимости контрактов на обеспечение пожарной безопасности. Общая сумма полученных им денег превысила 73,4 млн рублей.

Для маскировки перечислений использовались фиктивные основания. Средства на вознаграждения выводились со счетов организаций, заключивших договоры безвозмездной передачи оборудования с ГУ МЧС. Задержали Олега Бойко в декабре 2023 года, а пост главы управления он занимал с 2014-го.