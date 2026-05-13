Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:00

Генерала лишили звания и свободы: В Самаре вынесли приговор за крупные взятки в МЧС

Экс-глава самарского главка МЧС Бойко получил 11 лет колонии за взятки

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Ленинский районный суд Самары приговорил бывшеего руководителя регионального главка МЧС Олега Бойко к 11 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Судья Анна Грицык также постановила взыскать с фигуранта штраф в четырёхкратном размере от суммы незаконного вознаграждения — 293 млн 895 тыс. 300 рублей.

Бойко признали виновным в даче взятки в особо крупном размере. Помимо тюремного срока, его лишили звания генерал-майора внутренней службы. Сам экс-чиновник заявил журналистам, что «оценку приговора даст суд вышестоящей инстанции».

По этому же делу проходили и другие фигуранты. За получение взяток на 8 лет строгого режима осуждены бывший глава УФМС Игорь Дахно, экс-руководитель отдела надзорной деятельности Алексей Мамыкин, бывший замдиректора ресурсного центра Антон Палушкин, начальник пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и сотрудник службы эксплуатации зданий Евгений Луговой. Им также назначили штрафы и лишили званий.

Предпринимателей Елену Тютюнник и Наталью Фроловскую суд счел виновными в передаче незаконных средств. Они проведут в колонии общего режима 5 лет 6 месяцев и 4 года соответственно. Государственное обвинение запрашивало для ключевого фигуранта 14 лет заключения.

По материалам дела, схема действовала с 2019 года. Бойко договорился о ежемесячных платежах в 150 тыс. рублей и ежегодном откате не менее 15% от стоимости контрактов на обеспечение пожарной безопасности. Общая сумма полученных им денег превысила 73,4 млн рублей.

Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову приговорили к 5,5 года условно
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову приговорили к 5,5 года условно

Для маскировки перечислений использовались фиктивные основания. Средства на вознаграждения выводились со счетов организаций, заключивших договоры безвозмездной передачи оборудования с ГУ МЧС. Задержали Олега Бойко в декабре 2023 года, а пост главы управления он занимал с 2014-го.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar