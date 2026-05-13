Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову приговорили к 5,5 года условно

Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову к 5,5 года колонии условно. Информацию об этом распространила объединенная пресс-служба судов региона.

Приговор Миньковой. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Её признали виновной в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем. В ходе разбирательства подсудимая полностью признала свою вину и написала явку с повинной.

Она активно помогала раскрытию преступления и полностью возместила ущерб потерпевшей стороне. Суд учёл эти шаги как смягчающие обстоятельства.

Во внимание приняли и семейное положение подсудимой. На её иждивении находятся двое малолетних детей и мать-пенсионерка. Кроме того, в деле фигурировали данные о наличии у нее наград и поощрений.

Итоговое наказание составило 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Этот срок постановили считать условным с испытательным периодом в 5 лет.

Дополнительно бывшему вице-губернатору назначили штраф в размере 700 000 рублей. Также ей запретили занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Преступление совершили в 2022 году, когда Анна Минькова работала вице-губернатором и курировала здравоохранение края. Она поддержала назначение сестры краснодарского застройщика на должность директора местного медицинского колледжа. Вскоре после этого чиновница через посредника попросила бизнесмена продать ей квартиру площадью 63 квадратных метра в жилом комплексе «Арбат».

Рыночная стоимость объекта превышала 12 миллионов рублей, но в договоре купли-продажи прописали сумму в 5 439 227 рублей. Следствие выяснило, что подсудимая вообще не собиралась платить, рассчитывая на свою неприкосновенность. Жильё оформили на мать фигурантки, однако деньги застройщику не перечислили. Позднее квартиру переоформили на сына, чтобы скрыть преступное происхождение имущества.