20 апреля, 16:30

Экс-вице-губернатор Кубани Минькова возместила ущерб на 5,4 млн рублей

Обложка © Экс-замглавы Краснодарского края Анна Минькова. Обложка © Telegram / Анна Минькова

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова добровольно возместила ущерб в размере 5,4 миллиона рублей по уголовному делу о мошенничестве и легализации имущества. Об этом заявил в суде её адвокат, передаёт корреспондент ТАСС.

«Мы сегодня оплатили причинённый ущерб», — сообщил защитник. Сторона защиты приобщила к делу документы о возмещении средств строительной компании за приобретение квартиры.

Для выяснения обстоятельств в суд вызовут руководителя организации-потерпевшей — АО МПМК «Краснодарская-1» в лице Байзета Нехая. В заседании объявлен перерыв.

ГП хочет изъять у бывшего замглавы Кубани Миньковой имущество на треть миллиарда рублей

Напомним, Анна Минькова была задержана в связи с подозрением в мошенничестве в сфере здравоохранения. После этого началась проверка в краснодарском Минздраве. В конце января чиновницу отправили под домашний арест, мера пресечения действовала до 27 марта.

Александра Мышляева
