Экс-замглавы Минприроды Буцаев стал фигурантом дела о крупном мошенничестве

Бывший заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев проходит обвиняемым по делу о хищениях. Об этом рассказали в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как уточняется, разбирательство связано с пропажей средств Российского экологического оператора (РЭО).

Фигурантами расследования стали и другие бывшие руководители этой организации. Одной из них — Екатерине Стёпкиной — суд назначил домашний арест. В отношении ещё одного экс-менеджера, Максима Щербакова, ввели запрет определённых действий.

Буцаев родился 7 марта 1977 года. Свой пост замглавы ведомства он покинул 23 апреля по собственному желанию. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке.

Ранее сообщалось, что в апреле после ухода с должности Денис Буцаев покинул территорию России. Для выезда за рубеж он воспользовался транзитом через Минск. Внимание следственных органов к нему объясняется уголовными делами о мошенничестве, возбужденными в отношении руководства «Российского экологического оператора».