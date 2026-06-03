Мошенница, кинувшая блогеров на 50 млн рублей, задержана в Белоруссии

Задержана Хатуна Аташян, которую российские блогеры-миллионники обвиняют в мошенничестве. По предварительным данным, после скандала она успела уехать в Белоруссию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сейчас девушку везут на допрос. На неё уже подано несколько заявлений, а ход дела контролирует прокуратура.

Напомним, что Аташян предлагала блогерам отдых в пятизвёздочных отелях мира по бартеру — за рекламу в соцсетях. После получения денег за перелёт или дополнительные услуги девушка исчезала.