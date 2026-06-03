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Регион
3 июня, 15:20

Мошенница, кинувшая блогеров на 50 млн рублей, задержана в Белоруссии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / she.khatu

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / she.khatu

Задержана Хатуна Аташян, которую российские блогеры-миллионники обвиняют в мошенничестве. По предварительным данным, после скандала она успела уехать в Белоруссию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сейчас девушку везут на допрос. На неё уже подано несколько заявлений, а ход дела контролирует прокуратура.

Психолог-мошенница обманула москвичей на 28,7 млн рублей под видом инвестиций
Психолог-мошенница обманула москвичей на 28,7 млн рублей под видом инвестиций

Напомним, что Аташян предлагала блогерам отдых в пятизвёздочных отелях мира по бартеру — за рекламу в соцсетях. После получения денег за перелёт или дополнительные услуги девушка исчезала.

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Полина Никифорова
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