Мошенница, кинувшая блогеров на 50 млн рублей, задержана в Белоруссии
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Задержана Хатуна Аташян, которую российские блогеры-миллионники обвиняют в мошенничестве. По предварительным данным, после скандала она успела уехать в Белоруссию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Сейчас девушку везут на допрос. На неё уже подано несколько заявлений, а ход дела контролирует прокуратура.
Напомним, что Аташян предлагала блогерам отдых в пятизвёздочных отелях мира по бартеру — за рекламу в соцсетях. После получения денег за перелёт или дополнительные услуги девушка исчезала.
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