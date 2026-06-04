Обманувшая блогеров мошенница Аташян признала вину и начала возвращать деньги

Полиция предъявила блогерше Хатуне Аташян обвинения в трёх эпизодах мошенничества в крупном размере. Ей вменяют также причинение значительного ущерба одному из потерпевших. Адвокат Валерий Саркисов сообщил, что обвиняемая признала вину и уже начала возмещение ущерба.

«Вину она признала и уже сегодня возместит ущерб как минимум двум из трех потерпевших, так как сейчас есть некоторые проблемы с реквизитами третьей женщины», — цитирует адвоката ТАСС.

Блогер объяснила следователям, что изначально не хотела никого обманывать, но из‑за отмен брони и падения интереса отельеров к российским блогерам в условиях конфликта на Ближнем Востоке, она не смогла выполнить обязательства.

Ранее Аташян была задержана в Минске. По версии следствия, она привлекала клиентов предложениями о дешёвых или бесплатных поездках по партнёрским программам, получала деньги и затем переносила туры или прекращала связь. В полиции отмечают более 20 заявлений. Предварительный ущерб оценили свыше 10 млн рублей, среди потерпевших — и блогеры с миллионной аудиторией.