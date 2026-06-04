ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 10:55

Обманувшая блогеров мошенница Аташян признала свою вину

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / she.khatu

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / she.khatu

Фигурантке дела о мошенничестве Хатуне Аташян официально предъявили обвинение. Женщина признала вину. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следствие считает, что 29-летняя женщина представлялась турагентом и получала от клиентов деньги за организацию отдыха. По данным правоохранительных органов, после получения средств обязательства перед потерпевшими не исполнялись.

Фигурантка была задержана, после чего ей официально предъявили обвинение по статье о мошенничестве. В прокуратуре уточнили, что необходимые процессуальные документы уже поступили в надзорное ведомство. Сама Аташян признала вину в инкриминируемых ей деяниях.

Блогеры-миллионники отдали ₽50 млн мошеннице за бартерный отдых в люксовых отелях
Блогеры-миллионники отдали ₽50 млн мошеннице за бартерный отдых в люксовых отелях

Ранее Аташян задержали после серии заявлений от клиентов, которые считают себя жертвами мошенничества при организации туристических поездок. После начала скандала девушка успела выехать в Белоруссию, однако впоследствии была задержана и доставлена для проведения следственных действий. Ущерб по делу о туристических поездках превышает 10 миллионов рублей.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar