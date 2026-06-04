Обманувшая блогеров мошенница Аташян признала свою вину

Фигурантке дела о мошенничестве Хатуне Аташян официально предъявили обвинение. Женщина признала вину. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следствие считает, что 29-летняя женщина представлялась турагентом и получала от клиентов деньги за организацию отдыха. По данным правоохранительных органов, после получения средств обязательства перед потерпевшими не исполнялись.

Фигурантка была задержана, после чего ей официально предъявили обвинение по статье о мошенничестве. В прокуратуре уточнили, что необходимые процессуальные документы уже поступили в надзорное ведомство. Сама Аташян признала вину в инкриминируемых ей деяниях.