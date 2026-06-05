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Регион
5 июня, 13:44

Основатель iSpring получил три года за мошенничество

Обложка © VK / Юрий Усков

Обложка © VK / Юрий Усков

Йошкар-Олинский городской суд приговорил основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова к трём годам лишения свободы условно. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Матвей Цзен.

«Юрия Ускова признали виновным, дали три года условно, со штрафом полмиллиона рублей», — сказал собеседник ТАСС.

Ускова подозревают в афере. По версии следствия, бизнесмен скупал землю по цене ниже рыночной. Сам он полагает, что уголовное дело завели в ответ на его открытые выпады против застройки зелёных массивов в Йошкар-Оле.

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Напомним, что суд в Йошкар-Оле не стал арестовывать основателя iSpring Юрия Ускова, обвиняемого в мошенничестве. Ему назначили меру пресечения в виде запрета определённых действий. Сам бизнесмен назвал обвинения беспочвенными.

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Владимир Озеров
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