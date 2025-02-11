Основателя iSpring Ускова обвиняют в мошенничестве

На основателя компании iSpring Юрия Ускова из Марий Эл возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам брата предпринимателя, претензии правоохранителей связаны с земельным участком, купленным в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Согласно информации следствия, покупка 11-летней давности была совершена по заниженной цене. В компании же считают, что дело против Ускова может быть связано с его гражданской позицией — бизнесмен выступал коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи.