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11 февраля, 13:16

Основателя iSpring Ускова обвиняют в мошенничестве

Против основателя iSpring Ускова завели дело об особо крупном мошенничестве

Юрий Усков. Обложка © VK / Юрий Усков

Юрий Усков. Обложка © VK / Юрий Усков

На основателя компании iSpring Юрия Ускова из Марий Эл возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Часть 4 статьи 159, мошенничество в особо крупном размере», — заявили в пресс-службе компании.

По словам брата предпринимателя, претензии правоохранителей связаны с земельным участком, купленным в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Согласно информации следствия, покупка 11-летней давности была совершена по заниженной цене. В компании же считают, что дело против Ускова может быть связано с его гражданской позицией — бизнесмен выступал коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи.

Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании основателя компании iSpring Юрия Ускова. В офисе предприятия прошли обыски.

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Никита Никонов
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