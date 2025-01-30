Свыше 500 военных готовы встать на защиту арестованного генерала Спартака
Более 15 командиров опровергли обвинения против генерала Попова в мошенничестве
Иван Попов. Обложка © Wikipedia
В Тамбовском гарнизонном военном суде продолжается рассматриваться дело бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве с металлоконструкциями. Более 15 командиров воинских частей, участвующих в специальной операции в Запорожье, опровергли обвинения следствия, заявив, что металл был необходим для оборонительных сооружений и защиты личного состава. Об этом пишет ТАСС.
Свидетели защиты подчёркивают, что Попов — выдающийся представитель российской армии, и более 500 военнослужащих готовы подтвердить его невиновность. Адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил, что допросы продолжаются. Также он отметил, что Попов, которому сегодня исполняется 50 лет, отмечает юбилей в суде, а не с близкими.
Напомним, что Попова задержали весной 2024 года. Следствие утверждает, что он похитил более 1,7 тысячи тонн металлопроката, который был предназначен для создания защитных конструкций в зоне СВО. Ущерб от его действий оценивается в 130 миллионов рублей. В виновности генерала Спартака многие сомневаются. В частности, экспертиза показала, что подпись командарма на документах, использованных в качестве улик против него, была подделана. Также в деле не смогли найти потерпевшего.