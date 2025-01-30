Свыше 500 военных готовы встать на защиту арестованного генерала Спартака

В Тамбовском гарнизонном военном суде продолжается рассматриваться дело бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве с металлоконструкциями. Более 15 командиров воинских частей, участвующих в специальной операции в Запорожье, опровергли обвинения следствия, заявив, что металл был необходим для оборонительных сооружений и защиты личного состава. Об этом пишет ТАСС.

Свидетели защиты подчёркивают, что Попов — выдающийся представитель российской армии, и более 500 военнослужащих готовы подтвердить его невиновность. Адвокат генерала Сергей Буйновский сообщил, что допросы продолжаются. Также он отметил, что Попов, которому сегодня исполняется 50 лет, отмечает юбилей в суде, а не с близкими.