Арестованный генерал Попов заявил, что его место — в окопе

Государственное обвинение завершило представление своих доказательств в деле бывшего командующего 59-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил журналистам сам Попов в пятницу, 17 января.

«Ни один свидетель за восемь заседаний не дал ни одного показания против меня, а 80% свидетелей вообще видели меня впервые. Новых обвинений мне не предъявлено», — передаёт слова генерала ТАСС.

Он также отметил, что у следствия нет никаких доказательств его вины. Кроме того, Попов выразил желание вернуться на военную службу вместо того, чтобы оставаться под следствием. Генерал заверил, что служит «не начальникам, а Родине».