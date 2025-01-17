Арестованный генерал Попов заявил, что его место — в окопе
Гособвинение закончило представлять доказательства по делу генерал-майора Попова
Иван Попов. Обложка © Life.ru
Государственное обвинение завершило представление своих доказательств в деле бывшего командующего 59-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил журналистам сам Попов в пятницу, 17 января.
«Ни один свидетель за восемь заседаний не дал ни одного показания против меня, а 80% свидетелей вообще видели меня впервые. Новых обвинений мне не предъявлено», — передаёт слова генерала ТАСС.
Он также отметил, что у следствия нет никаких доказательств его вины. Кроме того, Попов выразил желание вернуться на военную службу вместо того, чтобы оставаться под следствием. Генерал заверил, что служит «не начальникам, а Родине».
«Моё место — в окопе», — отрезал Попов.
Напомним, что Ивана Попова арестовали в мае 2024 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. Следственный комитет утверждает, что офицер похитил более 1,7 тысячи тонн металлопроката, предназначенного для защитных сооружений в зоне специальной военной операции, на общую сумму 130 миллионов рублей. Изначально планировалось отправить генерала Спартака в следственный изолятор, однако впоследствии мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза показала, что подпись командарма на документах, использованных в качестве улик против него, была подделана.