Задержан основатель компании iSpring Юрий Усков

В Марий Эл прошли обыски в офисе компании iSpring, после этого был задержан её основатель Юрий Усков.

Факт обысков подтвердили в самой компании. Там утверждают, что их деятельность всегда была направлена на то, чтобы строить сильный, прозрачный и честный бизнес в стране.

Основатель компании iSpring Юрий Усков. Видео © Telegram/Новости iSpring

«Мы создали более 700 рабочих мест для жителей республики, только в прошлом году мы заплатили более 220 млн рублей налогов, активно развиваем образовательные проекты с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей», — говорится в обращении iSpring.

По данным Forbes, следствие считает, что в 2013 году iSpring на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство IT-деревни по заниженной цене. В компании обвинения в мошенничестве отвергают.