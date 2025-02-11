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11 февраля, 07:49

Задержан основатель компании iSpring Юрий Усков

В Марий Эл прошли обыски в офисе компании iSpring, после этого был задержан её основатель Юрий Усков.

Факт обысков подтвердили в самой компании. Там утверждают, что их деятельность всегда была направлена на то, чтобы строить сильный, прозрачный и честный бизнес в стране.

Основатель компании iSpring Юрий Усков. Видео © Telegram/Новости iSpring

«Мы создали более 700 рабочих мест для жителей республики, только в прошлом году мы заплатили более 220 млн рублей налогов, активно развиваем образовательные проекты с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей», — говорится в обращении iSpring.

По данным Forbes, следствие считает, что в 2013 году iSpring на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство IT-деревни по заниженной цене. В компании обвинения в мошенничестве отвергают.

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А ранее в Новосибирске задержали экс-главу департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгия Жигульского. По данным СМИ, бывший чиновник замешан в коррупционном деле, но неизвестно, по какой именно статье УК.

Обложка ©

Telegram/Новости iSpring

Александра Вишнякова
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