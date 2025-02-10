Экс-глава департамента мэрии Новосибирска задержан за коррупцию
В Новосибирске задержали экс-главу департамента мэрии Жигульского
Георгий Жигульский. Фото © Пресс-центр Мэрии г. Новосибирска
В Новосибирске задержали экс-главу департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгия Жигульского. Об этом сообщает издание НГС со ссылкой на источники.
В материале сказано, что бывший чиновник был задержан сегодня. Жигульский замешан в некотором коррупционном деле, но неизвестно, по какой именно статье УК.
Георгий Жигульский оставил свой пост в мае прошлого года. До мэрии он был работником налоговой службы, а с 2009 до 2012 года возглавлял управление ФНС по Новосибирской области. С 2013 по 2014 год занимал должность заместителя главы регионального департамента имущества и земельных отношений, а в 2015 году стал его начальником.
Ранее в Калининграде арестовали главу администрации Балтийского городского округа Мельникова и его заместителя Коваленко. Их обоих подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о сумме в 575 тысяч рублей взамен на покровительство и помощь в продвижении по службе.