Экс-глава департамента мэрии Новосибирска задержан за коррупцию

В Новосибирске задержали экс-главу департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгия Жигульского. Об этом сообщает издание НГС со ссылкой на источники.

В материале сказано, что бывший чиновник был задержан сегодня. Жигульский замешан в некотором коррупционном деле, но неизвестно, по какой именно статье УК.

Георгий Жигульский оставил свой пост в мае прошлого года. До мэрии он был работником налоговой службы, а с 2009 до 2012 года возглавлял управление ФНС по Новосибирской области. С 2013 по 2014 год занимал должность заместителя главы регионального департамента имущества и земельных отношений, а в 2015 году стал его начальником.