В мэрию Киева нагрянули с обысками

В зданиях Киевской городской госадминистрации проводятся обыски. Следственные мероприятия, как сообщили в мэрии, связаны с делом о событиях 2009 года.

«Сегодня, 7 февраля, в помещениях Киевской городской государственной администрации проходят обыски», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Также уточняется, что дело от 2009 года было связано с досудебным расследованием о возможных злоупотреблениях должностных лиц.

К слову, накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины объявила о начале «масштабной операции» в рамках расследования земельной коррупции в мэрии и городском совете Киева. Согласно данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в ходе операции были задержаны семь сотрудников столичного горсовета