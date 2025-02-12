Суд в Йошкар-Оле не стал арестовывать Ускова
Йошкар-Олинский городской суд не стал арестовывать основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, избрав для него меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщил у себя в соцсетях лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
«В суде Юрий заявил, что обвинения против него беспочвенны. Он заплатил государству деньги в соответствии с договором, а ему инкриминируют хищение. Ничего законного и рационального Юрий в этом не видит», — сообщил бизнесмен и депутат.
Ранее адвокаты Ускова попросили избрать ему меру пресечения, которая позволит их подзащитному продолжать свою работу и оказывать помощь бойцам СВО.
Ускова подозревают в мошенничестве. Следствие утверждает, что он приобретал земельные участки по заниженной стоимости. Сам Усков считает, что уголовное дело было возбуждено в ответ на его публичную критику застройки зелёных зон в Йошкар-Оле.
Telegram/Новости iSpring