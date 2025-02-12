Суд в Йошкар-Оле не стал арестовывать Ускова

Йошкар-Олинский городской суд не стал арестовывать основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, избрав для него меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщил у себя в соцсетях лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«В суде Юрий заявил, что обвинения против него беспочвенны. Он заплатил государству деньги в соответствии с договором, а ему инкриминируют хищение. Ничего законного и рационального Юрий в этом не видит», — сообщил бизнесмен и депутат.