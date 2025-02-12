Адвокаты основателя iSpring Ускова просят в суде о мягкой мере пресечения

Обвинение требует установить домашний арест для основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова из Марий Эл. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя предпринимателя.

В то же время защитники Ускова планируют обратиться с просьбой о выборе меры пресечения, которая позволит их подзащитному продолжать свою работу и оказывать помощь бойцам спецоперации (СВО).

«Невиновный человек не должен подвергаться никаким мерам пресечения — ни взятием под стражу, ни даже домашнему аресту. Поэтому мы будем просить избрание меры пресечения, которая бы позволила Юрию в полном объёме продолжать свою предпринимательскую, общественную деятельность и помощь бойцам СВО», — сообщили адвокаты предпринимателя.