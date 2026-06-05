Следствие просит арестовать «турагента» Аташян, обманувшую блогеров

Следственные органы ходатайствуют об аресте «турагента» Хатуны Аташян, похищавшей деньги под видом организации отдыха. Обвиняемая уже дала признательные показания.

Следствие попросило арестовать «турагента» Хатуну Аташян. Видео © Life.ru

Ей инкриминируют одно преступление средней тяжести и два тяжких. По данным следствия, Аташян пыталась покинуть Россию, но была задержана. Официального легального дохода у неё нет.

Следователь также заявил, что имеются другие заявления, и проверяется причастность обвиняемой к совершению иных преступлений.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 3 августа.

По данным МВД, Аташян предлагала блогерам размещение в отелях по заниженным ценам или вовсе бесплатно, якобы по рекламным контрактам или партнёрским программам. Получив деньги, она либо переносила даты поездок, либо вовсе переставала выходить на связь. Некоторые пострадавшие узнавали, что бронирования нет, только по прибытии в дорогую гостиницу.

Ранее блогерша Хатуна Аташян, которую обвиняют в крупном мошенничестве, признала свою вину и начала возвращать деньги пострадавшим. На допросе она пояснила, что не намеревалась никого обманывать, но не смогла сдержать обещаний из-за отмены брони и потери интереса со стороны отельеров к российским блогерам на фоне конфликта на Ближнем Востоке.