Под Тверью 18-летний московский студент, ставший жертвой изощрённой аферы, по команде мошенников ограбил квартиру, несколько раз выстрелил в хозяина и спрыгнул с шестого этажа. Подробности дикой истории сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Студент по команде аферистов ограбил квартиру в Твери, ранил владельца и выпрыгнул с балкона. Видео © Telegram /Полиция 69

Цепочка событий стартовала со звонка 16-летней дочери хозяина. Лже-оператор сотовой связи выманил у неё код из СМС, а затем в дело вступили мнимые силовики. Девочку запугали тем, что на отца завели дело за финансирование ВСУ и госизмену, и заставили участвовать в тайной «спецоперации»: оставить ключи в ботинке у двери и уйти, ни слова не сказав родителям. Отец, заподозрив неладное, рванул домой и застал там чужака.









Грабителем оказался московский учащийся, которого, как выяснилось, те же кураторы вынудили примчаться в Тверскую область, купить болгарку и распотрошить сейф. Когда парень собирал добычу в рюкзак, появился хозяин. Выполняя приказы по телефону, вор совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета, а затем, услышав новую команду, выбросился с балкона. Сейчас он в больнице.

«Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативники устанавливают организаторов криминальной схемы и иных причастных лиц», — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 21-летний житель Хабаровска, выполняя приказы телефонных мошенников, проник в чужую квартиру и попытался вскрыть сейф, а при задержании открыл стрельбу по полицейским из охотничьего ружья. Правоохранители обезвредили и задержали нападавшего. Сейчас оперативники устанавливают организаторов криминальной схемы.