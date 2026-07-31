В Анапе 100 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Правительство России сообщило о начале пляжного сезона на черноморском побережье. Разрешительные документы от Роспотребнадзора на данный момент получили 100 зон отдыха в Анапе, ещё 12 пляжей находятся на стадии экспертизы.

На курорте продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов. Власти ведут постоянный мониторинг акватории Чёрного моря и прибрежной полосы Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов вредных веществ зафиксировано не было, что позволило приступить к поэтапному открытию пляжных территорий.

В ликвидационных мероприятиях участвуют 756 человек и 188 единиц спецтехники. Ожидается, что оставшиеся 12 пляжей получат допуск после завершения проверок. Туристов призывают следить за официальными сообщениями и купаться только на разрешённых участках.

Ранее в Анапе завершили восстановление пляжей после ЧС с танкерами у Керченского пролива в 2024 году, уложив на участке длиной около 12 км новый слой песка толщиной не менее 50 см. Всего на пляжи доставили более 446 тысяч кубометров материала. После отсыпки песок просушили и просеяли с помощью специальной техники.