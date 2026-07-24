Анапа с новым песком: Пляжи после ЧП у Керчи «нарастили» новым слоем

В Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧС с танкерами у Керченского пролива в 2024 году. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На участке береговой линии протяжённостью около 12 км специалисты уложили новый слой песка толщиной не менее 50 см.

Всего на пляжи доставили более 446 тыс. кубометров материала. После отсыпки песок просушили и просеяли с помощью специальной техники.

В результате работ удалось восстановить прибрежную зону Анапы после проведения мероприятий по ликвидации последствий аварии.

Роспотребнадзор разрешил открыть 97 пляжей Анапы после проверки их безопасности. Подготовка побережья продолжается после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе: на пострадавших участках уложили дополнительный слой чистого песка. Специалисты сообщают, что новых выбросов мазута не зафиксировано, а мониторинг территории продолжается.