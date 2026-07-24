Анапа возвращается к полноценному лету: разрешение открыться получили сразу 97 пляжей

Роспотребнадзор разрешил открыть 97 пляжей Анапы после проверки их безопасности. Ещё семь участков побережья продолжают проходить экспертизу, сообщили в правительстве России.

Подготовка курорта ведётся после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. На пострадавшей береговой линии завершили укладку дополнительного слоя чистого песка. Работы охватили около 12 километров побережья. Толщина нового покрытия составила не менее 50 сантиметров, всего на пляжи доставили более 446 тысяч кубометров материала.

Специалисты продолжают следить за состоянием Чёрного моря и прибрежных территорий Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано. На космических снимках возле места крушения танкеров также не обнаружили подтверждённых мазутных пятен. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 767 человек и 189 единиц техники.