У пляжа Дюбенди в Азербайджане произошла утечка нефти из-за поврежденной трубы

Возле пляжа Дюбенди на Апшеронском полуострове в Азербайджане в море попала нефть из-за повреждения одного из подводных нефтепроводов компании «Азнефть». Об этом сообщили в производственном объединении, которое входит в Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR)

Сигнал о пятнах на воде у пляжа поступил в службы «Азнефти» 19 июня. Чтобы осмотреть участок Каспия между островом Пираллахы и Дюбенди, подняли вертолёт и направили суда. В ходе осмотра и обнаружили нефтяное пятно.

Поначалу точку, откуда выходила нефть, заметить не удавалось, поэтому в компании прорабатывали сразу несколько версий источника загрязнения. Проверка показала, что утечка идёт из одного из подводных трубопроводов «Азнефти». Сразу после этого перекачку нефти по нему прекратили.

Водолазы осмотрели трубу и нашли на ней механические повреждения. По предварительной версии, их оставил посторонний предмет — скорее всего якорь.

В «Азнефти» собрали оперативный штаб для работы с происшествием, обстановку держат под контролем. После того как обнаружили дефект, начали ремонт. Пока работы не закончат, трубопровод останется отключённым, и нефть в море больше не попадёт. Очисткой акватории и берега занимаются совместно министерство по чрезвычайным ситуациям и нефтяное объединение.

А ранее в Краснодарском крае закончили убирать нефть, разлившуюся после удара дронов по Туапсинскому НПЗ. О завершении работ главе МЧС России Александру Куренкову доложил руководитель краевого главка Алексей Клушин. На Кубани сообщали, что очистить официальные пляжи Туапсе от нефтепродуктов планировали к 1 июня.