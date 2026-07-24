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24 июля, 12:58

В Анапе туристы до смерти затискали выбросившегося на берег дельфина

В Анапе отдыхающие до смерти затискали выбросившуюся на берег афалину, сообщили в центре спасения китообразных «Дельфа». Накануне к побережью прибило обессилевшее млекопитающее, вокруг которого почти сразу собралась толпа туристов.

Люди начали хватать его за хвост, гладить, фотографироваться и пытаться вернуть в воду. Лишь одна девушка пыталась остановить толпу и требовала оставить дельфина в покое, но её никто не слушал. Когда на месте появились спасатели, животное уже было мертво.

В Анапе туристы до смерти затискали выброшенного на берег дельфина. Видео © Telegram / Delfacenter

Специалисты научно-экологического центра «Дельфа» пояснили, что здоровые дельфины никогда не выбрасываются на берег по своей воле, — скорее всего, афалина была тяжело больна инфекционным заболеванием или сильно ослаблена. В таком состоянии трогать млекопитающее категорически запрещено. Вместо того чтобы сразу вызвать спасателей и дать шанс на жизнь, туристы своими действиями лишь приблизили гибель дельфина.

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Ранее в Краснодарском крае в лагуне на Большом Утрише заметили раненого дельфина-азовку из Красной книги. Изначально состояние животного не вызывало опасений, однако позже специалисты обнаружили у него повреждение у плавника, абсцесс и сильное истощение. Через день дельфин дезориентировался, а обследование показало отсутствие левого глаза и серьёзную некротическую зону. По словам экспертов, ранее им не попадались особи с такими тяжёлыми травмами в живом виде.

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Обложка © Telegram / Delfacenter

Александра Мышляева
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