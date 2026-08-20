Минтранс обновил правила для вертодромов и регистрации самолётов

С 1 сентября в России вступят в силу новые требования в сфере воздушного транспорта. Минтранс сообщил об изменениях, которые затронут безопасность на вертодромах, регистрацию воздушных судов и проведение контрольных полётов.

Для вертодромов гражданской авиации впервые вводятся отдельные федеральные правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению. Документ устанавливает требования к работе служб, необходимой технике, планам взаимодействия и действиям при чрезвычайных ситуациях. Новые нормы подготовлены с учётом стандартов Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Также обновятся правила ведения Государственного реестра гражданских воздушных судов и их регистрации. Изменения должны сделать процедуры учёта более прозрачными.

Кроме того, утверждён порядок подготовки и выполнения контрольных полётов. Такие проверки будут использовать после ремонта, технического обслуживания, замены важных агрегатов, доработок или длительного простоя воздушного судна. Новые правила направлены на повышение безопасности полётов и контроль состояния авиационной техники перед возвращением в эксплуатацию.

Минтранс продолжает работу над обновлением транспортного регулирования. Ранее ведомство подготовило предложения по новым правилам движения средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды с электродвигателями. Как сообщал Life.ru, изменения должны были затронуть порядок передвижения по тротуарам и другие вопросы безопасности участников движения.