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Регион
17 июня, 13:35

Авиаперелёты станут доступнее: Минтранс закрепил единые правила для маломобильных пассажиров

Минтранс РФ закрепил право на бесплатный провоз протезов в самолётах

Обложка © ТАСС /Сергей Петров/NEWS.ru

Обложка © ТАСС /Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство транспорта России ввело новые стандарты обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями в аэропортах и на самолётах. Эти правила, утверждённые министром Андреем Никитиным, начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Ключевые нововведения включают бесплатное бронирование мест с учётом особых потребностей при покупке билета, гарантированное размещение сопровождающего рядом с пассажиром без дополнительной платы, а также бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними.

Кроме того, пассажирам будет предоставлено полное сопровождение в аэропорту, от входа до выхода, включая помощь на всех этапах обслуживания и предоставление инвалидной коляски.

«Комфорт и доступность авиаперелётов становятся гарантированным правом для тех, кому это особенно необходимо. Раньше эти услуги предоставлялись по-разному, теперь они едины и обязательны для всех аэропортов и авиакомпаний на всей территории страны», — отметил Никитин.

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А до этого Никитин заявил, что Минтранс не планирует вводить полный запрет на электросамокаты в крупных городах, а намерено разработать чёткие и понятные правила, которые обеспечат безопасность пешеходов на тротуарах. Он уточнил, что работа над соответствующим регулированием уже ведётся.

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Наталья Демьянова
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