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Регион
4 июня, 14:39

В Минтрансе пообещали взвешенное решение по электросамокатам без тотального запрета

Никитин: Минтранс не намерен запрещать электросамокаты в городах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минтранс России не собирается запрещать электросамокаты в больших городах, а хочет создать понятные правила, которые обезопасят пешеходов на тротуарах. Такое заявление сделал на Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Андрей Никитин.

«Наша задача — не запрещать что-то, а сделать такое регулирование, которое позволит обеспечить безопасное движение пешеходов по тротуарам. Как это сделать — мы над этим работаем», — сказал он,

Никитин подчеркнул, что решение должно быть взвешенным и учитывать интересы всех участников движения. Таким образом он прокомментировал вопрос о возможном запрете подобного вида транспорта в крупных городах.

В подмосковном Солнечногорске запретили кикшеринговые самокаты
В подмосковном Солнечногорске запретили кикшеринговые самокаты

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове ввели полный запрет на работу сервисов аренды электросамокатов на всей территории муниципалитета. Согласно документу, зоной запрета движения средств индивидуальной мобильности для кикшеринговых компаний отныне является весь округ — как город, так и сельские населённые пункты. К столь радикальному решению привели многочисленные жалобы жителей на опасную езду, хаотичную парковку и участившиеся ДТП с участием электросамокатов.

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Юлия Сафиулина
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