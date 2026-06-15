Путин обсудил с главой Минтранса строительство ВСМ «Москва – Минск»

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии трудностей при строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Минск, отметив полную поддержку проекта со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом шла речь на встрече главы государства с министром транспорта Андреем Никитиным.

«Что касается проекта Москва – Минск, мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали, президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет», — отметил Путин.

Никитин со своей стороны доложил, что для запуска международного проекта планируется задействовать ресурсы Евразийского банка, а детальную проработку он проведёт совместно с главой РЖД Олегом Белозёровым под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

В ходе беседы стороны также обсудили перевод транспортной отрасли на цифровые рельсы. Министр обратил внимание на устаревшую процедуру оформления грузов на речных шлюзах, где состав до сих пор записывают от руки в книги со слов капитана. Он заверил, что внедрение электронных накладных позволит сделать грузооборот гораздо более прозрачным.

Затронули на встрече и растущую популярность пассажирских перевозок по воде. Никитин охарактеризовал динамику в этой сфере как феноменальную и отметил, что проект «Речные магистрали» активно развивается по поручению президента. Он уточнил, что пассажиропоток ежегодно демонстрирует отличный рост, и людям очень нравится такой формат туризма.

Министр добавил, что речное сообщение уже перестало быть исключительно туристическим. В Москве запустили полноценные пассажирские маршруты по реке, для чего была построена целая современная верфь. Кроме столицы, судостроение развивается и в других регионах: «Метеоры» сегодня возводятся на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Ленинградской области.

Ранее Александр Лукашенко сообщил с министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о скорой встрече с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе диалога стороны обсудили текущую повестку двустороннего взаимодействия и наметили ключевые темы. Конкретные даты визита пока не разглашаются.