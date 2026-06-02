В России готовят единый электронный билет для транспорта в пригороде

В России планируют внедрить единый электронный билет для пригородных перевозок. Система охватит разные виды транспорта и упростит поездки для пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

«Правовой фундамент для этого уже есть — это закон, <...> принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ», — приводит комментарий министра РИА «Новости».

Глава Минтранса напомнил о Концепции развития пригородных перевозок до 2035 года. Правительство утвердило её в апреле 2026 года. Документ закрепил цифровизацию, как одно из ключевых направлений отрасли.

Министр отметил, что сейчас основное внимание сосредоточили на технической части проекта. Для запуска системы нужно создать единую цифровую платформу. Она обеспечит прозрачные расчёты между перевозчиками разных видов транспорта.

Также он уточнил, что работу ведут в рамках подготовки новой Транспортной стратегии до 2050 года. Минтранс формирует систему, которая объединит разные виды перевозок в единый цифровой контур.

