27 мая, 16:12

Минздрав хочет запретить отпуск рецептурных лекарств без электронного назначения

Аптека в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

В России могут запретить реализацию рецептурных лекарств без предъявления электронного назначения, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе выступления в Совете Федерации. По её словам, на текущий момент сохраняются случаю, когда такие препараты отпускают без предписания от врача.

«Только чёткая привязка к электронному рецепту <...> через систему МДЛП запретит продажу лекарственного препарата рецептурного. Поэтому сейчас отрабатывается механизм, Министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект», — сказала Самойлова.

Главный уролог Минздрава предупредил, что рак простаты постепенно молодеет

Ранее Минздрав решил расширить перечень медицинских документов, которые граждане смогут получать без личного посещения врача. Ожидается, что свежие нормы заработают во всех регионах России.

Матвей Константинов
