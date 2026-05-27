Минздрав хочет запретить отпуск рецептурных лекарств без электронного назначения

В России могут запретить реализацию рецептурных лекарств без предъявления электронного назначения, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе выступления в Совете Федерации. По её словам, на текущий момент сохраняются случаю, когда такие препараты отпускают без предписания от врача.

«Только чёткая привязка к электронному рецепту <...> через систему МДЛП запретит продажу лекарственного препарата рецептурного. Поэтому сейчас отрабатывается механизм, Министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект», — сказала Самойлова.

Ранее Минздрав решил расширить перечень медицинских документов, которые граждане смогут получать без личного посещения врача. Ожидается, что свежие нормы заработают во всех регионах России.